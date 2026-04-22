Una veleggiata d’altura Cagliari – Nora – Cagliari per generare un circuito virtuoso di solidarietà, attraverso il contributo diretto dei soci Lions, il sostegno di sponsor privati e il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche. E con l’obiettivo finale di acquistare una imbarcazione a vela biposto progettata per consentire la pratica della velaterapia a soggetti con disabilità.

L’imbarcazione sarà poi concessa in comodato d’uso gratuito alla Sezione di Cagliari della Lega Navale Italiana, con l’impegno formale di custodirla e metterla a disposizione gratuitamente di persone con disabilità, garantendo così un accesso inclusivo e continuativo alla pratica sportiva.

L’appuntamento è per il 26 aprile per la veleggiata, e poi con una raccolta fondi in occasione dell’evento in programma al teatro Melis di Cagliari per il 15 maggio che vedrà, fra gli altri partecipanti in una serata all’insegna di divertimento, musica e moda, anche Alessandro Pili, sindaco di Scraffingiu.



La collaborazione tra i Lions e l’associazione Vento di Shardana nasce dalla piena convergenza di valori e finalità, che si esprimono in una visione comune orientata alla crescita sociale, culturale e umana del territorio. In particolare, l’iniziativa si propone di promuovere tra i giovani ed i meno fortunati la pratica della vela d’altura come esperienza formativa di alto valore educativo, capace di trasmettere i principi di inclusione, disciplina, lavoro di squadra e rispetto per il mare e per l’ambiente.

(Unioneonline)

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