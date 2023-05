Per otto giorni hanno occupato abusivamente almeno tre stanze di un bed and breakfast a Cagliari.

Denunciati dai Carabinieri della Sezione Radiomobile per furto in abitazione e violazione di domicilio un 46enne di Gergei e un 22enne di Decimomannu, entrambi disoccupati e con precedenti denunce a carico.

I due erano riusciti ad aprire la cassetta di sicurezza all'ingresso di un bed and breakfast di via Roma, rubando una chiave passepartout che ha consentito loro di dormire comodamente in almeno tre camere. Al mattino sparivano nel nulla, cercando di non lasciare tracce, ma il proprietario della struttura si è accorto che i letti erano stati utilizzati e che gli asciugamani erano ancora umidi.

Ieri, quindi, ha teso loro un “agguato”: non appena li ha visti arrivare, pronti a godersi un’altra notte gratis in albergo nel pieno centro di Cagliari, ha chiamato i Carabinieri di via Nuoro che sono immediatamente intervenuti. Nella concitata fuga che ne è seguita, i due sono stati raggiunti e identificati. Con loro avevano le chiavi di accesso e anche un asciugacapelli rubato dalla “loro” stanza.

