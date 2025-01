Nascondeva nella sua abitazione la nuova e pericolosa droga sintetica nota con il nome di “shaboo”, una metanfetamina dieci volte più potente della cocaina.

È quanto hanno scoperto a Cagliari, in zona Marina, gli agenti della polizia di stato, con un cittadino belga di 46 anni finito in manette per ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori della Squadra Mobile sospettavano da tempo che l’uomo detenesse nel suo domicilio la pericolosa metanfetamina pronta per essere immessa sul mercato. Dopo un servizio di “appostamento” hanno pertanto deciso di intervenire e di procedere ad una perquisizione personale e della casa trovando il 46enne in possesso di oltre 3 grammi di cristalli della sostanza.

Al termine degli accertamenti e in considerazione del rinvenimento all’interno dell’abitazione di tutto il necessario per il confezionamento, nonché di somme di denaro contante (circa 600 euro in banconote di piccolo taglio) ritenute provento dell’attività di spaccio, l’uomo è stato arrestato con convalida in sede di giudizio direttissimo tenutosi in giornata.

(Unioneonline/v.l.)

