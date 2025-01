È stato visto da un agente, in servizio di vigilanza nella caserma di via Venturi a Cagliari, mentre nascondeva un involucro tra le piante delle fioriere posizionate a poca distanza dalla struttura della Polizia. È cominciato così l'episodio che ha portato all'arresto in flagranza di un giovane di 23 anni, con l'ipotesi di reato di detenzione di droga ai fini di spaccio. Gli agenti, appena giunti sul posto, l'hanno fermato e - dopo l'identificazione - il ventitreenne aveva giustificato la sua presenza dicendo di attendere l'inizio di un evento musicale in un locale vicino.

Ma, dopo aver visionato le immagini della videosorveglianza, un altro equipaggio recuperava dalla fioriera il materiale nascosto: un involucro con 3,5 grammi di eroina suddivisa in 9 dosi, 9 pastiglie di metanfetamina pari a 3,5 grammi e altrettante pastiglie di ecstasy pari a 5,45 grammi. A seguire, la perquisizione è stata estesa all'abitazione del ventitreenne a Iglesias, dove sono stati trovati 500 euro - ritenuti il provento dello spaccio di droga - e un bilancino di precisione.

I fatti si sono svolti nella notte di domenica. Al termine degli accertamenti il giovane è stato arrestato, poi convalidato nell'udienza davanti al Gip che ha applicato la misura dell'obbligo di dimora.

