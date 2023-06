Sembrava grave, ma non troppo, il motociclista che ieri mattina è rimasto coinvolto in un incidente nella rotatoria di via Cadello, sul lato di via Santa Maria Chiara, a Cagliari. Quando è arrivato in ospedale, dove era stato portato in codice giallo a bordo di un’ambulanza del 118, però i medici gli hanno assegnato un codice rosso e si sono riservati la prognosi.

Il centauro, un cinquantatreenne cagliaritano, ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra. I primi a intervenire sul posto alcuni agenti della polizia di Stato, raggiunti successivamente da una pattuglia dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale.

Stando a quanto si apprende, il ferito ha riportato delle lesioni alla milza, ma non sarebbe in pericolo di vita.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata