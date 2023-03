L’avvocato Giuseppe Del Rio, per tutti Peppetto, è morto a casa all’età di 87 anni. Una vita intensa, la sua: arcinoto a Cagliari e in tutta l’Isola, dove ha attraversato numerose vicende giudiziarie, si era fatto conoscere anche all’estero per aver gestito importanti business e per essere stato al vertice di colossi societari.

Del Rio è stato forse l’avvocato d’affari più importante e più controverso della Sardegna. Qualcuno lo considera custode riservato dei segreti societari e delle acquisizioni immobiliari (e non soltanto) della Cagliari più in vista.

Amava le cravatte, le camicie sartoriali, le auto e le belle donne. Si è formato nello studio londinese di Charles Forte. A lungo ha guidato il Forte Village di Santa Margherita di Pula.

Uomo di punta dell’immobiliarista Cabassi, è stato l’amministratore del colosso Bastogi. Ha posseduto l’Hotel Mediterraneo dei tempi d’oro e ha realizzato Palazzo Doglio, molto prima che diventasse un Hotel.

La trattativa era il suo pezzo forte, insieme con la conoscenza degli snodi burocratici e degli incroci bancari e finanziari. Solcò anche i cieli di Quirra con gli incaricati della realizzazione di Eurodisney. Non se ne fece niente. Famose le sue tavolate allo Scoglio e nei locali più alla moda della Sardegna smeraldina.

