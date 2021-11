Dopo quasi due settimane di agonia è morta in ospedale la donna 84enne investita a Cagliari, in via Quirra, nel quartiere di Is Mirrionis. Troppo gravi le ferite riportate lo scorso 4 novembre, quando l’anziana era stata travolta da un furgone mentre attraversava la strada assieme alla figlia 55enne sulle strisce pedonali.

L’uomo alla guida dell’autocarro era risultato positivo all’alcoltest, cui era stato sottoposto dopo l’incidente dagli agenti della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi.

Si aggrava dunque la posizione dell’uomo, che ora dovrà rispondere di omicidio stradale.

(Unioneonline/l.f.)

