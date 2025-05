Venerdì 9 maggio alle 19.30 al bar Vidal, all'interno del Parco di Monte Urpinu a Cagliari, si terrà un incontro divulgativo gratuito dedicato al Forest Bathing. L'iniziativa gratuita e aperta a tutti, promossa dal Settore Nazionale Forest Bathing Csen e con il patrocinio del Comune di Cagliari, vedrà la partecipazione di Andrea Mariotti (fondatore e referente nazionale Forest Bathing Csen), Giuliana Lussu (medico di medicina generale de del alvoro, psicologia clinica e della salute), Giorgia Antoni (biologa specialista in Scienza dell'Alimentazione) e Alessandro Mura (insegnante di Yoga).

Nel corso della serata sarà illustrato il fitto programma di incontri culturali ed esperienziali per il 2025 volto non solo alla conoscenza del Forest Bathing, ma anche alla creazione di un percorso didattico incentrato sulla formazione di operatori qualificati che possano migliorare la fruizione del Parco di Monte Urpinu e degli altri percorsi previsti in Sardegna.

Questa nuova attività è nata in Giappone negli anni '80, dove ci sono oltre 60 stazioni ufficiali di benessere forestale e rinforza gli aspetti termali del bosco. Il Forest Bathing o Shinrin Yoku è una terapia naturale che permette di ridurre lo stress e di migliorare il benessere psicofisico come dimostrato da numerosi studi scientifici in materia.

Un camminare lento, una respirazione profonda e un atteggiamento consapevole, un'attività fisica a misura di tutti crea profonda connessione con il proprio corpo e la natura stessa, valorizzando tutti i sensi nella relazione con gli alberi da soli o, ancor meglio, in gruppo.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata