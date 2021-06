Avevano qualcosa da fargli pagare.

Così quando lo hanno incrociato in via Baylle, a Cagliari, lo hanno picchiato. Un’aggressione durata pochi istanti per la presenza di molte persone, intervenute in difesa del ragazzino che ha riportato alla fine ferite lievi.

E quando sono arrivate le pattuglie della Polizia locale e quelle della Squadra volante, del gruppetto di giovani violenti non c’era più traccia.

Il minorenne è stato controllato dal personale medico sul posto. Non c'è stato bisogno di portarlo in ospedale. Aveva solo qualche segno sul volto. Gli agenti delle volanti lo hanno accompagnato in questura, in attesa che i responsabili della comunità che lo ospita lo andassero a riprendere.

Sui motivi dell’aggressione sono in corso gli accertamenti dei poliziotti. Sembra che i protagonisti si conoscessero: probabilmente c'era qualche precedente tra loro.

