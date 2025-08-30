Raffica di controlli della Polizia di Stato a Cagliari e Quartu.

Oltre mille le persone e i veicoli identificati negli ultimi giorni, di cui 300 sul Lungomare Poetto e altre 700 nel corso di accertamenti eseguiti in diverse zone del capoluogo. Controllati anche bar, locali e sale slot.

E non sono mancati i provvedimenti: un ventina di persone sono state denunciate perché ritenute presunte responsabili di reati quali rapina, furto, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, spaccio, lesioni personali, porto di armi atti ad offendere e violazione del foglio di via obbligatorio.

Sul fronte dello smercio di stupefacenti, sempre nel corso della settimana, nel quartiere Sant’Elia, sono stati invece scoperti e sequestrati 4 kg di marijuana.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata