A Cagliari più di mille persone in coda in piazza Garibaldi per ricevere il vaccino anti-Covid, nell’ambito della giornata “open” – senza prenotazione – di somministrazione, organizzata da Ats.

Proprio l’Ats aveva preventivato 500 dosi, ma la richiesta si è rivelata molto maggiore. Per questo gli operatori hanno iniziato a fare la spola con l'hub della Fiera per mettere a disposizione vaccini aggiuntivi.

Per l’iniziativa in piazza Garibaldi è stata allestita una sorta di mini “cittadella sanitaria” temporanea con gazebo e stand per l'accoglienza, l'anamnesi le somministrazione. Coinvolti circa cinquanta operatori tra medici e infermieri.

La sommnistrazione è rivolta a tutti, anche ai non residenti e a stranieri che sono stati invitati all'evento con delle card (anche social) tradotte in otto lingue: si punta a consolidare, assieme all'attività degli hub e dei punti di vaccinazione territoriale, l'accelerazione della campagna vaccinale.

"Le aspettative sono state superate - il commento del commissario straordinario Ats Massimo Temussi - forse la corsa a essere pronti per il 15 ottobre ci ha agevolato. Ma rimane il fatto che ancora una volta la squadra ha dimostrato di essere la sesta in Italia".

Sulle scalinate del bastione, invece, si sono radunate circa 200 persone “no vax” e “no green pass”.

