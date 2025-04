Un’enorme quantità di calzature destinate alla vendita è stata sequestrata dai Carabinieri del Nas di Cagliari nell’ambito di un’operazione mirata alla tutela della sicurezza dei consumatori.

Oltre 58.000 paia di scarpe in plastica gommosa, provenienti dalla Cina e dal Portogallo, sono risultate non conformi alle normative vigenti e sono state rimosse dagli scaffali di un negozio all’ingrosso e al dettaglio a Sant’Avendrace.

Le calzature, commercializzate con marchi come GymmY, Rain Bow Shoes, S7Stars, Sweet Walk, Sesamall, Jomix Shoes e altre, hanno presentato gravi irregolarità: l’assenza di etichette chiare, la mancata indicazione dei materiali utilizzati e delle eventuali sostanze chimiche potenzialmente nocive, oltre alla totale assenza di informazioni sul produttore o importatore all’interno dell’Unione Europea. Particolarmente preoccupante la mancanza di istruzioni e avvertenze per i modelli destinati ai bambini, che contenevano parti amovibili potenzialmente pericolose. Il valore complessivo della merce sequestrata è stato stimato in circa 400.000 euro.

Sono ora in corso accertamenti per individuare l’intera rete di distribuzione e analisi di laboratorio sui campioni prelevati, al fine di verificare la presenza di sostanze tossiche o dannose per la salute.

(Unioneonline/Fr.Me.)

