Rissa tra una ventina di ragazzi sui vent’anni in Corso Vittorio Emanuele a Cagliari, proprio davanti alla caserma dei carabinieri, poco prima dell’alba.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti delle volanti, un gruppo di giovani si è scontrato con un altro per futili motivi. Quasi tutti erano particolarmente alticci e l’alcol in corpo ha fatto precipitare subito la situazione.

«Siamo stati aggrediti», è stata la spiegazione di alcuni ragazzi feriti identificati dai poliziotti. Sono stati soccorsi dal personale del 118 e uno, un giovane di Nuoro, è stato accompagnato al Brotzu per un trauma cranico e vari ematomi in testa e ferite sul volto. Anche altri due hanno riportato ferite non gravi.

La Polizia attende ora eventuali querele per poter procedere nei confronti degli aggressori. Le indagini intanto vanno avanti.

© Riproduzione riservata