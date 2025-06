Prove annuali di manutenzione e verifica sugli ascensori di Castello a Cagliari. È il motivo per cui, fra domani e mercoledì, gli impianti "Saint Remy", "Unione Sarda alto", "Scalette Santa Chiara" e "Unione Sarda basso" avranno delle interruzioni del servizio per alcune ore.

Non si tratta, come avvenuto in tantissime altre circostanze, di guasti agli ascensori ma di una disposizione necessaria per consentire i test e garantire la sicurezza e l'efficienza delle infrastrutture. La ripresa del servizio è prevista una volta che le prove saranno completate.

Nel dettaglio, le chiusure saranno le seguenti: ascensore "Saint Remy" dalle 8.30 alle 13 di martedì, ascensore "Unione Sarda alto" dalle 15 alle 19.30 di martedì, ascensore "Scalette Santa Chiara" dalle 8.30 alle 13 di mercoledì e ascensore "Unione Sarda basso" dalle 15 alle 19.30 di mercoledì.

Gli uffici del Servizio Mobilità, infrastrutture viarie e reti del Comune di Cagliari precisano che, qualora si rendesse necessario anticipare la chiusura di ciascuna prova, l’impianto sarà riaperto al pubblico non appena completate le operazioni di verifica e sicurezza.

