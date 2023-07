A due anni dalla prematura scomparsa di Stefano Asili, l’Università degli Studi di Cagliari intitola al designer di fama internazionale l’aula scherma del complesso Santa Croce di Architettura.

Venerdì 14 luglio alle 11.30 verrà scoperta la targa commemorativa, che darà il nome all’aula di architettura dedicata alla memoria del grafico cagliaritano, autore, tra le altre cose, della grafica realizzata per i 400 anni dell’Ateneo. A seguire l’inaugurazione della mostra “Forme analoghe. Stefano Asili Design” con le migliori opere realizzate da Asili.

L’esposizione sarà aperta al pubblico e visitabile fino al 21 luglio dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19:45 e il martedì e giovedì dalle 10 alle 12.

Alla cerimonia parteciperanno la famiglia di Asili, il Sindaco di Cagliari, il Presidente del Consiglio Comunale, il rappresentante del governo in Regione e una rappresentanza del Comune di Carbonia.

IL PROFILO – Laureato in Fisica con dottorato in Architettura e docente del laboratorio di Progetto Grafico alla Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università di Cagliari, Asili è stato un illustratore, direttore artistico e interior designer con all’attivo numerosi premi e riconoscimenti di livello internazionale. Dal suo estro creativo marchi identitari per importanti aziende ma anche per diversi organismi pubblici, lavori che gli sono valsi menzioni sulle migliori riviste internazionali specializzate e riconoscimenti in Italia e all’estero come quello del Council of Europe Landscape Award e il Premio Millecanali e tanti altri.

Suoi i loghi e i sistemi di identità visiva dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità), dell’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica), del CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri), dell’ARST (Azienda regionale dei trasporti della Sardegna) e del Comune di Cagliari.

Dopo aver ridisegnato l’identità visiva della Regione Sardegna era stato selezionato per il Compasso d’oro, il più prestigioso riconoscimento del design mondiale.

