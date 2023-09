Mentre gli agenti della Polizia Locale di Cagliari, lunedì mattina presto, sono al lavoro in viale Marconi per recuperare le immagini riprese dalle telecamere – anche quelle private – per acquisire ulteriori elementi che chiariscano la tragedia avvenuta all’alba di domenica, nel cimitero di San Michele i genitori delle quattro giovanissimi vittime attendono il dissequestro dei corpi.

E bisogna aspettare alle 13 per avere il via libera da parte della Procura, che sta indagando per omicidio stradale.

In quel momento i familiari di Giorgia Banchero (24 anni di Sant’Elia) e dei diciannovenni Alessandro Francesco Sanna (Assemini), Najibe Lavinia Zaher (Selargius) e Simone Picci (San Michele) possono rivedere i loro cari, e organizzare l’ultimo, doloroso, saluto.

