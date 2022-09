Fermato alla guida di un'auto per un controllo, nel quartiere cagliaritano di Sant’Elia, ha subito detto ai carabinieri di non avere le patente. Un 23enne di San Michele non è però riuscito a evitare un controllo più approfondito e ha così dovuto consegnare ai militari gli involucri gialli in plastica - utilizzati per le sorprese negli ovetti Kinder - con all’interno quattro dosi di cocaina. Poi ha dato delle confezioni in plastica con altra droga. Alla fine aveva con sé 12 grammi di cocaina e quasi mille euro.

Il giovane è stato così arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia. In casa del 23enne, che ha collaborato a tutte le fasi, sono stati sequestrati un bilancino di precisione e il necessario per il confezionamento della droga. Per lui è scattata anche la denuncia per guida senza patente e possesso ingiustificato di un coltello.

Dopo una notte ai domiciliari, in mattinata il giovane (difeso dall’avvocata Herika Dessì) è stato processato per direttissima: dopo la convalida dell’arresto, il 23enne ha ottenuto la messa alla prova.

© Riproduzione riservata