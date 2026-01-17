Cagliari, le associazioni storiche lasciano il Carnevale: «Tempi ristretti e dubbi sul programma»Sa Ratantira Casteddaia e ASC Senza Confini Rione Marina: «Con grande dispiacere non prenderemo parte alla festa»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Due storiche associazioni che da sempre animano il carnevale tradizionale cagliaritano nel 2026 non ci saranno. Sa Ratantira Casteddaia e ASC Senza Confini Rione Marina hanno annunciato in che quest’anno non prenderanno parte ai festeggiamenti.
Due i fattori che hanno contribuito a una decisione sicuramente sofferta, presa «con grande dispiacere». In primis il «tempo ristretto a disposizione», dato che il bando per l’organizzazione, posticipato dal Comune, scade il 16 gennaio e ci sarà meno di un mese fino al 12 febbraio, giorno della prima sfilata. «In queste condizioni non è possibile organizzare adeguatamente né sfilate né gruppi propri. Ogni manifestazione richiede il giusto tempo, soprattutto quando si tratta di tradizione e qualità». Perplessità anche sul programma proposto, «che non rispecchia pienamente le nostre aspettative e valori».
E ancora: «Le nostre associazioni, storiche e da sempre gemellate, hanno negli anni continuato a portare avanti il Carnevale tradizionale cagliaritano anche in assenza di contributi, pur di non interrompere una tradizione sentita e partecipata. Quest’anno, però, siamo costretti a fermarci: non è più possibile continuare in questo modo».
«Siamo consapevoli dell'importanza di questo evento per la comunità e ci scusiamo per eventuali disagi che la nostra assenza potrebbe causare», si legge nel comunicato di Sa Ratantira, che non chiude a un ritorno nei prossimi anni. «Speriamo di poter collaborare nuovamente in futuro per realizzare iniziative che siano in linea con le nostre finalità e che possano incontrare il favore di tutti».
(Unioneonline)