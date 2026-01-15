«Una lavatrice in piazza Matteotti, proprio di fronte a palazzo Bacaredda».

La denuncia, con tanto di foto a documentare il fatto, è del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Corrado Meloni, che prosegue: «Non sappiamo se sia un’opera d’arte moderna che piace tanto alla sinistra radical-chic, oppure un nuovo servizio che le Politiche sociali del Comune hanno attivato per via dell’aumento considerevole dei “senza fissa dimora”».

L’altra ipotesi, «che ci pare più verosimile, è che questo elettrodomestico sia stato abbandonato e rappresenti l’emblema della gestione fallimentare di questa Giunta Zedda», accusa il meloniano.

«L’inarrestabile perdita del decoro urbano, l’aumento della sporcizia nelle strade e nelle piazze cittadine, il moltiplicarsi di situazioni di degrado sociale nei luoghi pubblici», conclude, «dimostrano da un lato il marcato disinteresse del sindaco nella gestione della cosa pubblica, dall’altro, l’inadeguatezza dei suoi assessori che appaiono incapaci di gestire persino l’ordinaria amministrazione».

