Una bella sorpresa per i bambini e i ragazzi del Microcitemico di Cagliari, che ieri hanno ricevuto la visita di Laura Pausini.

L’artista, in Sardegna per il suo radiotour – ieri anche l’intervista a Radiolina – ha scattato foto e video coi giovani pazienti: con alcuni di loro si è anche fermata a lungo per chiacchierare, scherzando e regalando un sorriso a chi sta vivendo un momento complicato.

La visita è stata organizzata dall’Asgop, l’associazione che riunisce i genitori di bambini e adolescenti affetti da patologie oncologiche.

