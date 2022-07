Un nuovo look per il capoluogo sardo col progetto “Una promenade verde per il lungomare di Cagliari”, presentato oggi al Teatro Massimo dal sindaco Paolo Truzzu e dall’architetto Stefano Boeri. Non ci sarà un tunnel ma una specie di “trincea coperta” per favorire il collegamento con gli altri quartieri. Una grande passeggiata alberata sul mare insomma, per unire il porto ai primi palazzi della Marina.

"Un progetto fondamentale - ha detto Truzzu riferendosi al masterplan - per eliminare quella barriera immateriale costituita da ben 14 corsie attraversate da auto e mezzi pubblici: non sono le caratteristiche di una città moderna".

“Sarà una delle passeggiate più belle e grandi del Mediterraneo”, il commento del presidente dell'Authority portuale, Massimo Deiana.

Boeri ha esposto gli aspetti più delicati: la connessione con il resto della città preservando anche la mobilità che prevede nella zona il passaggio della nuova metropolitana.

230 le piante in più che verranno messe a dimora rispetto a quelle già esistenti, sia in senso longitudinale tra la Stazione ferroviaria e Piazza Ingrao, sia in senso trasversale tra la città e il mare. Previsto inoltre il restringimento di due corsie sulla viabilità principale per estendere lo spazio pubblico fino al mare.

L’architetto si è soffermato poi sull'utilizzo e il riciclo dell'acqua piovana proprio per mantenere il porto sempre verde. Prevista la "Piazza sul Mare", uno spazio pubblico fruibile per tutti, in continuità con il viale alberato, con campi sportivi (nella nuova "rambla dello sport"), aree ricreative e dehors per la sosta e il relax.

Tra i suggerimenti ci sono una passerella di collegamento da piazza Ingrao con il porto vecchio, rinnovato nelle sue strutture primarie, e un transit hub intermodale vicino alla stazione.

La prima parte del progetto riguarda piazza Matteotti e via Roma: "Ma abbiamo anche una visione più ampia - ha concluso Boeri - che creerebbe una situazione unica in tutto il Mediterraneo con la sfida della mobilità dolce".

