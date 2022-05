Sono in corso gli accertamenti per risalire ai responsabili dell’attentato incendiario avvenuto ieri sera a Cagliari. Una molotov è stata lanciata contro l'ingresso della sede del comando militare Esercito Sardegna di via Torino. Contro le pareti, inoltre, sono state gettate delle "bombe" di vernice rossa e due fumogeni.

La bottiglia incendiaria ha annerito la parete, la vernice ha imbrattato anche il portone d'ingresso.

Non si sono registrati feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento porto e la polizia con gli specialisti della scientifica che hanno effettuato i rilievi.

Dura condanna per quanto accaduto da parte di Salvatore Deidda, deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia, che ha espresso “solidarietà e sostegno”: “I violenti – scrive in una nota – dovrebbero essere isolati e fermati, non alimentati. Presenterò una interrogazione per chiedere chiarimenti al Governo se intende adottare le opportune iniziative a tutela delle nostre Forze Armate”.

