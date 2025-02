È successo di nuovo: durante gli scavi per i lavori sulle linee elettriche in via Giudice Mariano, a Cagliari, i mezzi dell’impresa hanno danneggiato una condotta idrica. Lo stesso” inconveniente” è avvenuto nei giorni scorsi in via dei Donoratico.

Abbanoa fa sapere che «è in corso l’intervento di riparazione ed eliminazione della dispersione causata dalla rottura della tubatura. Fino al completamento dei lavori si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nella zona tra via dei Donoratico e via dei Giudicati».

Ennesima giornata di disagi, quindi, per i residenti del quartiere Fonsarda, che da mesi fanno i conti con un servizio idrico che fa acqua da tutte le parti: per ragioni che non vengono spiegate dai cosiddetti “enti preposti” la pressione nelle condotte è al minimo e dai rubinetti esce solo un filo d’acqua, che diventa tanto esile quanto quasi inutile nei piani più alti. E in quella zona i palazzi di piani ne hanno tanti. Finora sono state inutili denunce e segnalazioni e la rabbia di chi ci abita continua a montare.

Con vette molto alte raggiunte a causa da incidenti come quello di questa mattina e di quattro giorni fa.

