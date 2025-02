Una perdita d’acqua sta causando disagi in via dei Donoratico a Cagliari, dove una condotta è stata danneggiata accidentalmente durante i lavori sulle linee elettriche.

Il guasto, provocato da una ditta impegnata negli scavi, ha compromesso un tratto di tubatura, rendendo necessario l’intervento degli operai Abbanoa.

Inevitabili i disagi per residenti e attività, fino al termine dell’intervento, si prevedono cali di pressione e interruzioni temporanee dell’erogazione dell’acqua tra via dei Donoratico e via dei Giudicati.

