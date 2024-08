Flash mob questa mattina a Cagliari, davanti all'Ufficio scolastico regionale in via Giudice Guglielmo e in contemporanea con altre dieci regioni, per chiedere la stabilizzazione degli insegnanti precari.

«I genitori vogliono una scuola di qualità con un insegnante abilitato e stabile o che loro figlio passi da un insegnante all'altro senza continuità?» chiedono i docenti. E la risposta è netta: «Noi insegnanti abilitati in GM 2020 per il ruolo chiediamo la stabilizzazione. I soldi dell'Unione Europea potevano essere usati per creare posti di lavoro veri, invece di fare nuovi concorsi e continuare a generare precari: sono coloro che reggono la scuola sulle loro spalle e che, mai come quest'anno, raggiungeranno numeri da capogiro».

Secondo gli insegnanti, anziché autorizzare 62.393 assunzioni (in base al fabbisogno reale), il Ministero dell'Economia ne avrebbe concessi solo 45.124, col risultato di arruolare un esercito di supplenti a settembre, mentre 30.000 insegnanti che hanno superato un concorso rischierebbero di non lavorare.

(Unioneonline)

