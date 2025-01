Una mozione in consiglio comunale, primi firmatari i consiglieri Ferdinando Secchi e Alessandra Zedda, per istituire a Cagliari la “giornata del ricordo di Gigi Riva” con iniziative nelle scuole elementari e medie.

«Gigi Riva è stato un uomo straordinario, incredibile campione in campo e fuoriclasse di eccezionale carisma nelle vita di tutti i giorni – si legge nella mozione che sarà discussa inb Consiglio Comunale alla prima data utile – È stato un esempio di classe e capacità che ha dato voce al senso di appartenenza per la sua città che lo adottò da ragazzo, per la Sardegna, ma più in generale per tutta l’Italia». E da qui l’importanza di tramandarne «la memoria alle future generazioni».

La giornata del ricordo si potrebbe «decidere di istituirla – prosegue la mozione – o il 7 novembre (data nascita) o il 12 aprile (data conquista dello scudetto) tenendo delle interlocuzioni specifiche nelle scuole cittadine, con la collaborazione della famiglia, del Cagliari calcio, di ex compagni di squadra, di persone di cultura, di dirigenti e allenatori della scuola calcio Gigi Riva e altri illustri personaggi, da individuare ed invitare a essere parte attiva di questa iniziativa».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata