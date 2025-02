«Il 27 febbraio le prove tecniche per la linea 7 che ritorna a Castello».

Lo annunciano Comune di Cagliari e CTM, spiegando che giovedì «ci sarà la prova generale della linea 7 che sarà nuovamente in servizio nel quartiere di Castello, riprendendo il transito lungo via Lamarmora. Questa decisione – aggiunge una nota – rappresenta un passo significativo verso il miglioramento della mobilità urbana e risponde alle richieste dei residenti, dei turisti e dei numerosi frequentatori della zona storica della città».

Oltre al ritorno a Castello, il percorso subirà una piccola modifica: il tragitto attraverserà piazza San Giacomo al posto di via Piccioni. Questa variazione si è resa necessaria per migliorare la viabilità e la sicurezza del servizio, evitando le criticità che in passato hanno reso difficoltoso il transito degli autobus nelle strette vie del quartiere.

L’Assessore alla Mobilità, Yuri Marcialis, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto: «Siamo veramente soddisfatti di restituire la linea 7 a Castello, nel rispetto dell’impegno assunto dal Sindaco Massimo Zedda. Inoltre, lo facciamo con mezzi completamente elettrici, garantendo così un servizio sostenibile e attento all’ambiente. La piccola variazione del percorso su piazza San Giacomo è stata una scelta necessaria per via dei mezzi elettrici del CTM e la piazza San Giacomo sarà a traffico limitato ed esclusivo per gli autobus elettrici e per le vetture dei residenti, così come già avviene in altre vie, come ad esempio Via San Domenico».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata