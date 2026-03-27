Proseguono gli incontri istituzionali della Capitaneria di porto di Cagliari che il 26 marzo ha ospitato i rappresentanti dell’Amministrazione marittima delle Isole Marshall per un confronto con gli Ispettori Port State Control della Guardia Costiera di Cagliari, alla presenza del contrammiraglio Giovanni Stella, direttore marittimo della Sardegna Centro-meridionale e comandante della Capitaneria.

Durante l’incontro, il responsabile della flotta mercantile delle Isole Marshall ha illustrato l’andamento delle ispezioni eseguite a bordo delle proprie navi dagli Ispettori italiani, evidenziando la consistenza della flotta e le problematiche più frequenti riscontrate.

Il registro delle Isole Marshall si conferma il terzo più grande al mondo, dopo Panama e Liberia, con oltre 6.000 navi iscritte, appartenenti ad armatori e operatori di tutto il mondo. I segmenti più rappresentati sono bulk carrier, oil tanker e gas carrier.

L’incontro ha rappresentato un’occasione per condividere riflessioni sugli sviluppi della sicurezza della navigazione, in un settore in rapida evoluzione, e per uno scambio di esperienze tra gli Ispettori presenti.

L’ammiraglio Stella ha sintetizzato lo spirito dell’incontro, con parole che racchiudono lo spirito di entrambe le amministrazioni di bandiera: «Garantire una costante riduzione delle navi sub standard per preservare l’ecosistema marino da possibili incidenti, nonché aumentare la qualità delle condizioni di vita e lavoro a bordo a favore dei marittimi».

La giornata si è conclusa con la consegna, da parte di Stella, del crest della Capitaneria di porto di Cagliari al capitano Theodore Lalas, Fleet Operations Manager delle Isole Marshall.

(Unioneonline)

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