L’avambraccio gonfio, con profonde escoriazioni: il segno lasciato dai denti di un cane che lo ha azzannato. E.O. pubblica le foto delle sue ferite per raccontare la terribile esperienza che gli è capitata alcuni giorni fa davanti a un discount a Pirri.

C’era un giovane con un cane «di grossa taglia, tipo pastore corso. Ho fatto un cenno di saluto e quello mi si è avventato contro il volto: mi sono riparato con il braccio e questo è il risultato». Le immagini sono eloquenti.

Il proprietario, racconta E.O., «ha detto che era colpa mia se il suo cane si è comportato così. Non aveva museruola e il guinzaglio era abbastanza lungo per aggredire i clienti che entravano al supermercato. Era in compagnia di una ragazza e pure lei aveva un bestione di cane, anche quello senza museruola e guinzaglio lunghissimo. Quando ha visto come si erano messe le cose si è dileguata».

Il malcapitato assicura di aver presentato una denuncia ai carabinieri: «Ma entrambi sono senza fissa dimora, due sbandati: nullatenenti, quindi non si otterrà nulla. Anche se sto combattendo oramai da una settimana e sto spendendo molti euro per le cure». Poi l’appello: «Fate attenzione».

