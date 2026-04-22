Cagliari, la conferma della Asl: «Il servizio vaccinazioni resterà al Binaghi»Dopo le polemiche sul possibile trasferimento, l’Azienda spiega che il reparto resterà nel complesso, spostandosi solo di edificio
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Dopo le polemiche su un possibile trasferimento, ora arriva l'ufficialità da parte della Asl di Cagliari: il Servizio di Igiene e sanità pubblica restera nel complesso del Binaghi, spostandosi solo di edificio.
A seguito di numerosi sopralluoghi e attente valutazioni - spiega la direzione della Asl in una nota - sono stati identificati alcuni locali situati al terzo piano del corpo centrale del complesso. In tali spazi saranno trasferiti gli operatori, a pochi metri dall'edificio in cui il servizio era precedentemente collocato.
Lo spostamento si è reso necessario per realizzare ulteriori posti letto e raggiungere gli obiettivi del Pnrr. «Come già più volte ribadito in passato - prosegue la Asl - la Direzione stava esaminando in queste settimane le diverse possibili soluzioni. Le ipotesi circolate nei giorni scorsi a mezzo stampa non rappresentavano decisioni definitive, ma esclusivamente opzioni in fase di valutazione. La soluzione individuata è stata ritenuta la più idonea sia per i pazienti sia per gli operatori: consentirà infatti ai cittadini di continuare a effettuare le vaccinazioni presso la sede di via Is Guadazzonis, garantendo al contempo un trasferimento rapido ed efficiente del servizio di Vaccinoprofilassi. Nei prossimi giorni inizierà il trasloco del Servizio: tramite il sito e a mezzo stampa sarà diffuso il cronoprogramma per informare i cittadini e ridurre al minimo i disagi».
Prossimamente sarà disposto anche il trasloco dal secondo al primo piano del servizio di Diabetologia nel corpo aggiunto del Binaghi. «L'Azienda – conclude la Asl – è impegnata nel tutelare l'interesse dei pazienti e dei cittadini, individuando soluzioni efficaci anche in contesti complessi, al fine di assicurare il miglior servizio possibile e adeguate condizioni di lavoro per il personale».
(Unioneonline)