Cagliari, la Carta d’identità elettronica rilasciata anche senza appuntamentoIl servizio agli sportelli comunali di via Montevecchio e piazza De Gasperi
A partire dal 16 gennaio, i residenti a Cagliari avranno la possibilità di richiedere l'emissione o il rinnovo della Carta d'Identità Elettronica senza prenotazione, presentandosi direttamente nei 2 uffici comunali, che attiveranno aperture dedicate.
Il servizio sarà disponibile nell'Ufficio di Città n. 3 di via Montevecchio, ogni venerdì mattina(dalle ore 9 alle 13) e all'Ufficio Anagrafe del Palazzo Civico di piazza De Gasperi - via Sonnino, ogni martedì pomeriggio (dalle ore 14.30 alle 17.30).
In entrambe le sedi, i residenti potranno accedere liberamente allo sportello per richiedere il rilascio della CIE senza necessità di appuntamento.
«Considerati i tempi tecnici necessari per l'emissione del documento di circa 20 minuti per ciascuna pratica, salvo inconvenienti, gli uffici potranno gestire sino a un massimo di 20 Carte d'Identità Elettroniche per ogni apertura. Una variazione è prevista limitatamente allo sportello del martedì pomeriggio - spiega il Comune - Dal 20 gennaio 2026 il servizio, inizialmente programmato nella sede di via Montevecchio, si svolgerà stabilmente nella sede dell'Ufficio Anagrafe di piazza De Gasperi n. 2».
(Unioneonline)