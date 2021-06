La persona investita stamattina in via Amat è ricoverata al Brotzu: non sarebbe in pericolo di vita.

Si tratta di un 81enne (e non di una donna come emerso in un primo momento) accompagnato d’urgenza in ospedale dal personale del 118.

Da una prima ricostruzione degli agenti della Polizia locale, la conducente di una Kia Venga, una 51enne cagliaritana, ha urtato l’uomo finito a terra. Ha perso molto sangue dalla testa.

Immediati i soccorsi al ferito, mentre i poliziotti hanno ricostruito cosa fosse accaduto ascoltando i testimoni e la donna che guidava l’auto.

© Riproduzione riservata