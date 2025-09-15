Momenti di apprensione questa sera a Cagliari, in via Carducci, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per rimuovere un nido d’api al sesto piano di una palazzina.

La segnalazione è arrivata dai residenti, preoccupati per la sicurezza degli abitanti dello stabile e dei passanti.

La squadra, giunta rapidamente sul posto, ha utilizzato l’autoscala per raggiungere l’ultimo piano e rimuovere il nido. L’area è stata messa in sicurezza e l’intervento si è concluso senza conseguenze.

(Unioneonline/v.f.)

