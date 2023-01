La fuga in auto, poi a piedi, la colluttazione con gli agenti, un nuovo tentativo di allontanarsi: alla fine Riccardo Matta è stata bloccato dai poliziotti a Sant’Elia, a Cagliari. Ma i suoi guai erano appena all’inizio: la perquisizione nel suo garage ha permesso agli investigatori di recuperare quasi due chili di droga tra marijuana, hashish e cocaina.

Il movimentato episodio risale a martedì notte. Il giovane era in auto con un amico. Alla vista della pattuglia della Polizia la vettura si è allontanata. Tutto inutile. Gli agenti si sono messi all’inseguimento. Poi lo stop. Il conducente è rimasto a bordo. L’altro è sceso ed è scappato a piedi. Anche questo tentativo non è servito: raggiunto dai poliziotti ha reagito con calci e pugni, riuscendo ancora una volta ad allontanarsi per poi essere rintracciato definitivamente e arrestato.

Per Riccardo Matta sono così iniziati i problemi: gli agenti delle Volanti hanno perquisito il garage del giovane, trovando un chilo e 400 grammi di marijuana, tre etti di hashish e uno di cocaina. Matta è stato arrestato e su disposizione del pm di turno, Enrico Lussu, accompagnato in carcere in attesa della convalida. Il suo amico è stato segnalato come consumatore e la sua posizione sulla vicenda è ancora al vaglio degli inquirenti.

© Riproduzione riservata