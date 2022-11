Incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, intorno alle 16,30, in viale Marconi all’altezza della caserma dei vigili del fuoco, in direzione Quartu.

Due i mezzi coinvolti in un tamponamento. Una squadra è intervenute per soccorrere un ferito: il piede gli era rimasto incastrato nelle lamiere, ma le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto anche due ambulanze del 118. I disagi sulla viabilità sono stati limitati: il traffico è stato deviato nell’area del distributore lì accanto.

