Grave incidente in serata a Cagliari: una moto e un'auto si sono scontrate in via Is Mirrionis. Ad avere la peggio sono stati l'uomo e la donna a bordo della moto. Hanno riportato delle ferite serie e sono stati accompagnati in ambulanza al Brotzu e al Policlinico universitario di Monserrato con assegnato un codice rosso. L'uomo ha un trauma cranico, la donna delle fratture agli arti inferiori. Illeso il conducente della vettura.

L'incidente è avvenuto nel tratto in salita, prima di arrivare in piazza d'Armi.

Per cause e responsabilità ancora da accertare, la moto si è scontrata con l'auto. Sul posto oltre al personale medico del 118, tre pattuglie della Polizia Locale: gli agenti hanno svolto tutti gli accertamenti per ricostruire l'accaduto.

