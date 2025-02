Un incendio è scoppiato stanotte a Cagliari, nel quartiere di Villanova. Attorno alle 2, le fiamme sono rapidamente divampate all'interno di un deposito di bibite in via San Giacomo.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco, avvisati da uno dei vicini, che hanno spento l’incendio. Sopra il deposito non abita nessuno, per i residenti nella zona tanta paura.

I vigili del fuoco al lavoro per spegnere l'incendio in via San Giacomo a Cagliari

In fase di accertamento le cause del rogo. Le fiamme erano piuttosto alte e raggiungevano la strada, ma non hanno coinvolto altri edifici. Non ci sono stati feriti, distrutto il materiale all’interno del deposito.

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata