Allarme poco prima delle 16 in piazza Galilei, a Cagliari, per un incendio scoppiato all’interno di uno studio di Radiologia.

Stando alle prime informazioni le fiamme sarebbero partite da un macchinario e si sarebbero estese al resto degli arredi di almeno una stanza.

Ma per determinare le cause, e stabilire con certezza l’origine delle fiamme, sarà necessario attendere la relazione dei vigili del fuoco, che sono intervenuti in forze per evitare danni maggiori.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata