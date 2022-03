Notte di superlavoro per i vigili del fuoco di Cagliari, per una serie di incendi che hanno avvolto e devastato alcune autovetture.

Un primo intervento si è registrato in via Capitanata, poco prima delle 22, dove le fiamme hanno minacciato cinque macchine e due moto in sosta nel parcheggio sotterraneo di una palazzina.

Sul posto tre squadre di pronto intervento, due della sede centrale del Comando di viale Marconi e una del distaccamento cittadino con sede al porto di Cagliari. Gli operatori hanno provveduto allo spegnimento del vasto rogo e alla messa in sicurezza dell'area e della struttura.

In via precauzionale si è provveduto all'evacuazione degli inquilini degli appartamenti della palazzina. Si sono registrati danni alla struttura e ai veicoli, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Uomini del 115 in azione anche dopo mezzanotte in via Santa Gilla, di fronte a un distributore di carburanti per l'incendio di un'autovettura in sosta.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. In azione anche una pattuglia della Polizia di Stato.

Per tutti gli interventi il 115 ha avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause dei roghi.

