Inaugurati questa mattina a Cagliari, alla presenza del sindaco Paolo Truzzu e del vice sindaco e assessore al Verde Pubblico Giorgio Angius, i nuovi giardini scolastici di via Corona e via Watt.

L'intervento è inserito all'interno dei lavori finanziati con fondi REACT EU per 3 milioni di euro, che prevedono la riqualificazione di 52 giardini scolastici comunali, per un'estensione di circa 150mila metri quadrati.

I lavori nella scuola dell'infanzia di via Corona hanno interessato circa 4.600 metri quadri e hanno visto l'incremento della dotazione di verde in prossimità della piccola pineta, attraverso la realizzazione di 15 nuove composizioni assortite. È stata creata una siepe mediterranea fitta lungo il muro perimetrale con specie autoctone, arricchita da una composizione di aromatiche mediterranee. Un ampio prato di microterme prende poi il posto di larga parte del preesistente incolto.

Sull'ampia superficie cementata è stato posto un tappeto erboso artificiale, dotato di 2 porte da calcetto amovibili, su cui i bambini potranno giocare in sicurezza. Sotto le due pergole sono stati aggiunti tavoli da pic-nic per la ricreazione dei bambini. Infine cinque bancali in legno accolgono le piantine dell'orto didattico.

I lavori nell'asilo nido di via Watt hanno invece interessato un’area di circa 1.600 metri quadri e hanno visto l'incremento della dotazione di verde nelle aiuole perimetrali con la fornitura e messa a dimora di rampicanti e tappezzanti aromatiche. Contestualmente sono state rimosse le piante con le spine, potenzialmente pericolose per i bambini. Sono state inoltre ripristinate le ringhiere perimetrali, aggiunti due gazebo in acciaio zincato e tetto in PVC dotati di tavolini da picnic.

«La pandemia ha evidenziato uno stato precario nei nostri giardini scolastici sul quale la nostra Amministrazione sta prontamente intervenendo per consentire lo svolgimento dell'attività didattica e sportiva all'aria aperta - spiega il sindaco Truzzu - Il servizio parchi, verde e gestione faunistica ha progettato un intervento massiccio di 3 milioni di euro su 52 giardini scolastici comunali, per un totale di 150mila metri quadrati, che corrispondono al 70% di tutte le aree cortilizie delle scuole comunali. In base agli spazi a disposizione in ogni singola scuola i lavori consentiranno, a partire già dalla ripresa autunnale delle lezioni, di usufruire delle nuove aree, fornite di verde, all'aperto sia per la didattica che per l'attività sportiva. I lavori, iniziati da alcuni mesi, hanno visto completamento nella scuola di via Santa Maria Chiara nelle scorse settimane e oggi nella scuola dell'infanzia di via Corona e nell'asilo nido di via Watt».

«Gli interventi sono cuciti su misura scuola per scuola – aggiunge Giorgio Angius – : la dotazione di verde nelle 52 scuole prevede la stesura di oltre 4.600 metri quadri di prato, circa 50mila arbusti che copriranno una superficie di oltre 21mila metri quadrati, il tutto servito da un nuovo sistema di irrigazione, in precedenza assente, in grado di garantire il fabbisogno idrico giornaliero».

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata