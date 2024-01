Perché scendere in piazza? «Per difendere la libertà e celebrare il giorno della memoria. Siamo tutti palestinesi».

È questo il motivo che ha spinto “A Foras” e il Comitato sardo di solidarietà con la Palestina a manifestare oggi a Cagliari davanti al Teatro Lirico. Inizialmente era previsto un corteo fino a piazza Yenne, ma la Questura non ha dato l’autorizzazione così i manifestanti - circa 300 - hanno deciso di sostare in via Sant’Alenixedda, dove sventolano le bandiere della Palestina, di Sardinia Nazione, Rifondazione comunista, Potere al popolo, A Foras, mentre dalla casse si alterna la musica dei Modena City Ramblers, Crc Posse.

«Abbiamo scelto questa data, perché come un faro ci aiuti a riconoscere la discriminazione, l’abuso, il fascismo e impedire un nuovo genocidio», affermano gli organizzatori. «Il Governo, attraverso le Questure, ci vorrebbe impedire di farlo poiché la manifestazione preavvisata violerebbe il valore universale che alla giornata del 27 gennaio è stato riconosciuto».

© Riproduzione riservata