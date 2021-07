A finire in ospedale per il Covid oggi sono soprattutto, quasi esclusivamente, i non vaccinati.

Con un italiano su tre che ha completato il ciclo vaccinale i più esposti ora sono i no vax, adulti ancora non vaccinati nonostante la loro fascia d’età sia da tempo inclusa nelle prenotazioni.

E’ la realtà che si tocca con mano al Binaghi, unico ospedale cagliaritano attualmente utilizzato per i pazienti positivi a SarsCov2.

Sono diciotto le persone ricoverate, nessuna di loro è vaccinata e tutti hanno tra i 40 e i 50 anni.

Tra questi ci sono anche alcuni casi di variante Delta, e Sergio Marracini, direttore sanitario del Santissima Trinità, Covid hospital al momento riaperto per l’attività ordinaria, spiega che questa “è la prova che senza vaccino ancora ci si becca il virus. E il caso dell’Inghilterra ci dimostra che per la variante Delta una dose non basta, ne servono due”.

Con gli ospedali che si svuotano – un paziente in terapia intensiva, 41 nei reparti non critici rispetto ai 354 di maggio – la lotta al virus si è spostata sul fronte dei vaccini. Ieri sono state somministrate 19.111 dosi, il 55,72% dei sardi ha ricevuto una dose, il 30,11% ha completato il ciclo. Ma sono ancora circa 111mila gli over 60 da vaccinare.

“Una fetta rilevante della popolazione non si vuole vaccinare, ma occorre convincere tutti”, è l’allarme lanciato da Marracini. “Stiamo dando la caccia agli adolescenti nel tentativo di convincere i genitori, che pensano sia meglio che i figli si ammalino ma non capiscono che così facendo diventano vettori del virus e il cerchio non ci chiude mai”.

