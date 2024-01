In casa aveva quasi 3 chili di droga, tra marijuana e hashish. A Cagliari, in un appartamento in piazza Galilei, la Polizia ha arrestato in flagranza di reato un 40enne incensurato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Negli ultimi giorni gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile avevano notato il viavai degli acquirenti nello stabile.

Ieri mattina gli agenti hanno deciso di intervenire. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati circa 2 chili di marijuana, in parte già confezionata in dosi, 8 panetti di hashish da centro grammi e 12mila euro in contanti, oltre a diverso materiale per il confezionamento.

Stamattina, a seguito dell’udienza di convalida, il gip ha convalidato l’arresto senza applicare misure cautelari.

