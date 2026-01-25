Secondo giorno consecutivo di disservizi per l’illuminazione pubblica a Cagliari. In viale Buoncammino, una delle arterie più frequentate della città, i lampioni risultano nuovamente non funzionanti e la strada è così totalmente al buio.

La situazione non è migliore a Castello, dove l’illuminazione è completamente assente in diverse vie, tra cui via e vico Pietro Martini e via Canelles. In via Lamarmora, all’altezza della “Domu Ocupada”, si segnala inoltre la mancanza totale di un lampione, con evidenti ripercussioni sulla sicurezza e sulla vivibilità della zona.

«Nonostante le segnalazioni inoltrate, dal Comune non non arrivate risposte né indicazioni sui tempi di ripristino del servizio. Al momento non è chiaro quale ufficio o soggetto sia responsabile dell’intervento», protestano i residenti e i frequentatori dell’area che chiedono un intervento tempestivo e maggiore chiarezza nella gestione delle segnalazioni.

© Riproduzione riservata