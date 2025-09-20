Una scorta di decine di ambulanze per dare l’ultimo saluto a Chico Pais, storico operatore del 118 morto all’improvviso due giorni fa, all’età di 69 anni, dopo essere stato colto da un malore.

Oggi il funerale nella chiesa del Santissimo Nome di Maria, nel Quartiere del Sole, rione dove si trova anche la sede dell’associazione presieduta da Pais.

Ad attendere il feretro, all’esterno, i mezzi di soccorso di numerose associazioni: i loro rappresentanti hanno voluto omaggiare un veterano, che per decenni ha operato nel settore dell’emergenza-urgenza e ha formato tante nuove leve.

All’uscita della bara sono state accese tutte le sirene, poi le ambulanze hanno seguito il carro funebre, in corteo, fino al cimitero di San Michele.

(Unioneonline/E.Fr.)

