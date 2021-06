Più controlli per la sicurezza a Cagliari. È la richiesta presentata dal sindaco Paolo Truzzu in prefettura. Questa mattina, insieme insieme all'assessore Carlo Tack con delega alla sicurezza urbana, il primo cittadino ha incontrato il prefetto Gianfranco Tomao e i vertici di Polizia, Carabinieri e Finanza.

Obiettivo: chiedere una maggiore presenza di uomini e mezzi per intensificare i controlli in centro e nelle zone della movida. Da una parte come misura di prevenzione contro il Covid, dall'altra per mantenere l'ordine pubblico in centro e nelle zone della città più frequentate nei weekend.

"Il Comune - spiega Truzzu in un post su Facebook - ha sempre fatto e continuerà a fare il massimo per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza dei cittadini, ma è chiaro che la sola polizia municipale non solo non può farcela, ma sarebbe chiamata anche a compiere attività fuori dai propri compiti".

Perciò il sindaco chiede la collaborazione di tutti "per far rispettare le regole anti Covid e contrastare fenomeni di ordine pubblico o altri come l'ubriachezza molesta, la maleducazione, gli schiamazzi e il mancato rispetto delle elementari regole della convivenza, che mettono a rischio il decoro urbano e la sicurezza dei cittadini".

Infine, un invito ai cittadini: “Serve la massima collaborazione da parte di ognuno di noi: cittadino, operatore commerciale, turista. Se non capiamo che gli spazi pubblici sono nostri, sono un'estensione delle nostre case, e che siamo i primi a doverci impegnare per tenerli puliti e ordinati, i controlli non saranno mai sufficienti".

