Cinque minuti di rombo delle moto per salutare Gianfranco Poddesu. È l’omaggio che numerosi bikers provenienti da tutta la Sardegna hanno fatto al termine della cerimonia funebre per il cinquantanovenne morto sabato sera in via Is Mirrionis, dopo uno scontro con un suv mentre era in sella alla sua moto.

Quattro minuti di rumore ininterrotto, all’esterno del cimitero di San Michele mentre il carro funebre era parcheggiato appena oltre il cancello, seguiti dagli applausi dei circa 150 presenti e da un altro minuto avviato dall’urlo «Facciamoci sentire» di uno dei bikers che hanno organizzato il saluto.

Sulla bara, oltre a due corone di fiori, anche una foto di Poddesu in sella a una moto, la sua passione, con il cielo sullo sfondo.

