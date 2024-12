Il Lions Club Cagliari Monte Urpinu organizza un incontro con Beniamino Zuncheddu. L’appuntamento è per domani, venerdì 6 dicembre, alle ore 18.30 presso il Caesar’s Hotel di via Darwin a Cagliari. Per l’occasione ci sarà la presentazione del libro “Io sono innocente”, nel quale lo stesso Zuncheddu - ingiustamente condannato all’ergastolo per il triplice omicidio di Burcei e scarcerato dopo trentatré anni per non aver commesso il fatto – racconta la sua incredibile e tortuosa vicenda giudiziaria.

Nel libro è intervenuto anche il suo avvocato Mauro Trogu, che è tra coloro che sono riusciti a ottenere la revisione del processo che ha portato all’assoluzione. All'evento parteciperanno con Zuncheddu anche l’avvocato Trogu e Irene Testa, Garante regionale delle persone private della libertà personale. «È importante che si conosca a fondo l'incubo che ha dovuto sopportare per trentatré lunghi anni in carcere un uomo innocente, perché casi del genere non devono più accadere», dichiara Felicina Atzeri, la presidente del Lions Club Cagliari Monte Urpinu.

