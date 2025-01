Cagliari dice no all’uso delle armi e esprime la propria solidarietà ai popoli palestinese e libanese.

Il consiglio comunale ha approvato a maggioranza un ordine del giorno proposto da Laura Stochino (prima firmataria, Sinistra Futura), Francesca Mulas (Avs) e Davide Carta (Pd).

Il documento ribadisce la condanna all’uso delle armi come strumento per risolvere i conflitti. Impegna inoltre il sindaco Zedda e la Giunta ad esprimere solidarietà ai popoli palestinese e libanese, «vittime delle violenze degli ultimi dodici mesi», e a intraprendere azioni concrete per promuovere la pace e il dialogo internazionale.

«La pace è uno dei valori imprescindibili: costruirla nel Mediterraneo deve essere una priorità condivisa da tutte e tutti», ha spiegato la consigliera Stochino, esprimendo soddisfazione per l'approvazione dell'ordine del giorno. «Questo risultato segna un passo importante verso il ripudio della guerra in ogni sua forma e il riconoscimento del diritto di cittadinanza al popolo palestinese. Ci auguriamo che, in futuro, su questi principi si possano approvare dispositivi sempre più largamente condivisi».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata