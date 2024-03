Una mozione per chiedere alla Regione di aprire i suoi 1500 parcheggi alla cittadinanza: potrebbero dare una mano di notte e nei giorni festivi a gestire la fame di posteggi in centro a Cagliari. Il documento, che riguarda viale Trieste, via De Magistris e via Battisti (tra gli altri), è stato approvato dal consiglio comunale di Cagliari.

Ma è polemica. «Il 7 luglio 2022», spiega la consigliera comunale di Orizzonte Comune Marzia Cilloccu, «l'opposizione in consiglio comunale presentò un ordine del giorno per impegnare il sindaco Truzzu e la sua giunta a rendere fruibili i parcheggi già pronti Risultato: la proposta fu bocciata in aula dalla maggioranza».

Cilloccu continua: «Sono state presentate diverse interrogazioni in merito, è stato organizzato un incontro pubblico per sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza e la giunta al problema, ma nulla di fatto è stato ottenuto se non un aggravamento dei disagi in seguito all'apertura dei ben noti cantieri in contemporanea in via Roma e viale Trieste».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata